Vigo System planuje zaprezentować nową strategię w tym roku



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Vigo System zamierza w tym roku zaprezentować strategię rozwoju firmy na kolejny okres. Celem jest m.in. szybsza dynamika wzrostu niż dotychczas, poinformował prezes Adam Piotrowski.

"Zarząd przewiduje, że kolejna dekada będzie charakteryzowała się niezwykle szybkim rozwojem technologii fotonicznych, a detektory staną się przedmiotem powszechnego użytku, stanowiąc fundament Internetu Rzeczy oraz rozwiązań Przemysłu 4.0. Szybki rozwój rynku stanowi bardzo dużą szansę na dalszą ekspansję spółki, ale jest również dużym wyzwaniem, aby utrzymać rosnące tempo rozwoju technologii, nadążając za rosnącymi oczekiwaniami klientów i społeczeństwa. Prace nad strategią poprzedzone będą analizą dotychczasowej działalności, uwarunkowań rynkowych i technologicznych oraz pozycji spółki na rynku" - napisał prezes Adam Piotrowski w liście do akcjonariuszy.

Chcielibyśmy, aby dynamika wzrostu spółki w kolejnym okresie była jeszcze wyższa niż dotychczas, podkreślił prezes.

Prezes wskazał, że dzięki zrealizowanym inwestycjom spółka jest gotowa na obsłużenie stale rosnących zamówień klientów.

"W 2019 r. zakończyliśmy budowę nowego zakładu produkcyjnego, w którym będziemy w stanie wyprodukować co najmniej 100 tys. detektorów rocznie, a przy kolejnych inwestycjach w automatyzację produkcji oraz poprawę technologii nawet zwielokrotnić tę granicę. Zwiększone moce produkcyjne oraz poprawiona jakość produkcji sprawiają, że spółka staje się pożądanym, wiarygodnym partnerem dla największych światowych korporacji produkujących urządzenia elektroniczne czy systemy kontrolno-pomiarowe" - czytamy także.

Vigo System podał dziś, że ubiegły rok zakończył z 42,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 13,9 mln zł zysku netto, co oznacza odpowiednio 14,6% oraz 6,6% wzrostu w stosunku do 2018 r.

