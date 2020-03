Echo sprzedało 230 mieszkań, przekazało 9 w lutym 2020 r.



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Echo Investment sprzedało 230 mieszkań w lutym br. w porównaniu do 152 umów zawartych w lutym 2019 r., a przekazało 9 w porównaniu do 9 rok wcześniej, podała spółka.

Narastająco od początku 2020 r. sprzedaż sięgnęła 314 umów w porównaniu do 246 umów zawartych w analogicznym okresie 2019 r., a przekazania 82 mieszkań wobec 14 mieszkań rok wcześniej, podano także w komunikacie.

Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW.

(ISBnews)