Łączne przychody Grupy BoomBit wzrosły o 50% m: m do 12,7 mln zł w lutym



Warszawa, 04.03.2020 (ISBnews) - Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 12,7 mln zł w lutym 2020 r. co oznacza wzrost o 50% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 6,5 mln zł (wzrost o 73% m/m).

"Luty to kolejny miesiąc z rekordowymi przychodami w naszej grupie. Warto podkreślić, że przychody wzrosły zarówno w segmencie gier hyper-casual, jak i GaaS. 28 lutego wprowadziliśmy kolejną grę z segmentu hyper-casual - 'Will It Shred?' Gra została bardzo dobrze przyjęta - do tej pory zanotowaliśmy ponad 1,5 mln pobrań gry i osiągnęła ona pozycję numer 3 w rankingu Top Free Games na iOS w USA. Nasze wcześniejsze gry hyper-casualowe, czyli 'Ramp Car Jumping' oraz 'Stunt Truck Jumping' w lutym ponownie zanotowały znaczący wzrost przychodów. Obie gry zostały pobrane ponad 17 mln razy od momentu debiutu. Sukcesy naszych gier hyper-casualowych potwierdzają, że zwiększanie zaangażowania w nakłady i rozwój tego typu gier, założone w aktualizacji strategii, przynoszą wymierne efekty" - powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Segment GaaS zanotował w lutym wzrost sprzedaży miesiąc do miesiąca.

"Tak jak sygnalizowaliśmy, początek roku w tym segmencie był okresem przejściowym związanym z aktualizacjami gier i wstrzymaniem nakładów marketingowych. W lutym natomiast zwiększyliśmy już nakłady marketingowe m.in. na 'Archery Club', co spowodowało kilkukrotny wzrost przychodów z gry w porównaniu do stycznia. Gra będzie miała duży update w marcu, więc spodziewamy się w kolejnych okresach kontynuacji pozytywnych efektów przychodowych. Ponadto w lutym miała miejsce aktualizacja gry 'Tanks A Lot!' wsparta featuringiem na platformie Google Play - w efekcie liczba pobrań tej gry podwoiła się w porównaniu do stycznia" - dodał wiceprezes Hannibal Soares.

Na I połowę 2020 roku zaplanowany jest ponadto debiut gry Cooking Festival oraz debiuty nowych gier hyper-casualowych, podano także w materiale.

Spółka przypomniała, że w lutym br. opublikowała aktualizację strategii, która zakłada zwiększenie zaangażowania nakładów na produkcję i marketing gier typu hyper-casual, kontynuację wydawania gier w formule GaaS (własnych, jak i zewnętrznych twórców), a także gier w formule GaaP (Game as a Product), w których posiada pozycję wiodącego producenta (Driving Simulator i Bridge). Ponadto Grupa BoomBit planuje wprowadzać kolejne swoje tytuły na inne platformy. W perspektywie najbliższych 2 lat Grupa BoomBit zakłada wydawanie rocznie od 3 do 6 gier typu GaaS oraz intensywny rozwój portfolio gier hyper-casual, podsumowano w komunikacie.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)