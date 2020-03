Rosja: Linie Aerofłot zawieszą loty do Hongkongu

Źródło: PAP

Główne linie lotnicze w Rosji, Aerofłot poinformowały w czwartek, że z powodu koronawirusa rejsy z Moskwy do Hongkongu będą wykonywane do 7 marca, a loty powrotne do 8 marca włącznie. Przedstawiciel linii zapewnił przy tym, że nie zawieszą one wszystkich lotów do Chin.