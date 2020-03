Litwa: Szef MSZ apeluje o nieuczestniczenie w Moskwie w obchodach zakończenia wojny

Źródło: PAP

Szef dyplomacji Litwy Linas Linkeviczius zaapelował do ministrów spraw zagranicznych państw UE, by zrezygnowali z udziału w moskiewskich obchodach 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej, gdyż Kreml chce je wykorzystać do promowania swojej polityki militarnej.