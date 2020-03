Dom Development chce mieć ok. 3 000 mieszkań w ofercie w połowie roku



Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - Dom Development planuje, że w I połowie br. uruchomi budowę 2 500 mieszkań, dzięki czemu ich oferta wzrośnie do ok. 3 000 lokali na koniec czerwca, wobec 2 255 na koniec grudnia 2019 r., poinformował prezes Jarosław Szanajca. W całym 2020 r. deweloper planuje uruchomić budowy obejmujące 4 000 jednostek, wobec 3 034 rozpoczętych w 2019 r., dodał wiceprezes i dyrektor finansowy Janusz Zalewski.

"Chcielibyśmy uruchomić budowę ok. 4 000 lokali, z tego ok. 2 500 w I półroczu i 1 500 w II półroczu" - powiedział Zalewski podczas konferencji prasowej.

"Na koniec I półrocza znowu osiągniemy poziom 3 000 w ofercie, może trochę więcej" - uzupełnił Szanajca.

Członkowie zarządu poinformowali także, że na I poł. br. przesunięciu uległ start budowy ok. 600 mieszkań w Warszawie.

Zarząd podał także, że Dom Development miał w budowie 4 718 mieszkań na koniec 2019 r., z czego 77% w ramach własnego wykonawstwa.

Ponadto deweloper posiada lub kontroluje bank ziemi na 14 215 jednostek. "To jest 3-letnia produkcja" - zakończył Szanajca.

Dom Development - jeden z największych deweloperów mieszkaniowych w Polsce - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2019 r. sprzedał 3 661 lokali.

(ISBnews)