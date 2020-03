Ryvu Therapeutics: Start II fazy badań klinicz. nad SEL24 w ciągu kilku miesięcy



Warszawa, 06.03.2020 (ISBnews) - Ryvu Therapeutics oczekuje, że II faza badań klinicznych nad SEL24 rozpocznie się w ciągu kilku miesięcy, a zakończenie badań i płatność z tytułu osiągnięcia kolejnego kamienia milowego nastąpi najwcześniej w 2021 r., poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski. Kwota 1,75 mln euro uzyskana od Menarini w związku z zakończeniem I fazy zostanie ujęta w wynikach I kwartału i jest to jedyna płatność od tego partnera, oczekiwana przez Ryvu w tym roku, poza finansowaniem kosztów badań translacyjnych.

"Druga faza rozpocznie się w ciągu kilku tygodni, miesięcy. Teraz trwają rozmowy pomiędzy nami a Menarini, które dotyczą m.in. tego, ilu pacjentów zostanie przebadanych w tej fazie i czy SEL24 będzie podawany samodzielnie, czy w kombinacji. Mamy też nadzieję, że ta faza badania obejmie nie tylko Stany Zjednoczone, ale też Europę" - powiedział prezes w rozmowie z ISBnews.

Ryvu Therapeutics poinformował dziś, iż uzyskał od Berlin-Chemie, należącej do Grupy Menarini, będącej wyłącznym sponsorem badania klinicznego SEL24/MEN1703 na mocy globalnej umowy licencyjnej, informację o zakończeniu sukcesem fazy I badania klinicznego typu first-in-human z zastosowaniem SEL24/MEN1703 - doustnego, dualnego inhibitora kinaz PIM/FLT3 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową.

Spółka podała - zgodnie z informacją uzyskaną od Menarini - że dalsze informacje dotyczące wyników uzyskanych w I fazie badania zostaną ujawnione przez Menarini na nadchodzących konferencjach naukowych.

"Dzisiejsza informacja wyszła z potrzeb giełdowych Ryvu, a nie polityki informacyjnej Menarini, dlatego musimy poczekać na dokładny raport z badania. Dalsze prace projektowe musi też jeszcze zatwierdzić FDA" - powiedział Przewięźlikowski.

Zgodnie z warunkami umowy, zakończenie fazy I stanowi kamień milowy, z tytułu którego Ryvu uprawniony jest do otrzymania płatności w wysokości 1,75 mln euro.

Jak przypomniał prezes, suma płatności związanych z realizacją badań nad SEL24 to 100 mln USD łącznie i jest do rozdysponowania w ramach osiągania kolejnych kamieni milowych.

"Nie da się ukryć, że większość płatności jest back loaded. Te kwoty początkowe to są raczej pojedyncze miliony, ale one będą się kumulować w kolejnych okresach" - zaznaczył.

"Kwota 1,75 mln euro to będzie jedyna płatność, której spodziewamy się w tym roku. Zostanie ona ujęta w wynikach pierwszego kwartału" - dodał.

Prezes poinformował, że Ryvu Therapeutics obserwuje wpływ koronawirusa na swoją działalność, jednak na razie dotyczy ona głównie przesunięcia w czasie pewnych zdarzeń. Epidemia koronawirusa powoduje, że część targów (np. w Paryżu) jest odwołana, a zaplanowane wcześniej spotkania mają obecnie charakter np. wideokonferencji.

"Część chińskich dostawców nie pracowała, musieliśmy przenieść pojedyncze eksperymenty do Europy. Teraz Chińczycy wrócili do pracy, ale z kolei Europa zaczęła się zamykać. Nie widzę natomiast zagrożenia dla esencji naszej działalności, bo opracowujemy terapię dla chorych na chorobę o wysokiej śmiertelności, jaką jest ostra białaczka szpikowa. Zapewniamy więc najważniejsze potrzeby społeczne" - podsumował prezes.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews)