Prezes Wód Polskich dodał, że firma "doszła do ściany" jeśli chodzi o ściągalność opłat. Obecnie opłaty za usługi wodne, pobór wody i odprowadzanie ścieków (przejęte od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) stanowią jedynie ok. 30 proc. jej przychodów - ok. 400 mln zł rocznie.

"Ta pozycja nie będzie się zwiększać, gdyż w tej chwili ściągamy blisko 100 proc. należnych opłat rocznie. Nie mamy już zdolności do podnoszenia dochodów" - przyznał.

Dlatego - jak wyjaśnił - Wody Polskie chcą wejść na rynek odnawialnych źródeł energii i na tym zarabiać.

"Zrobiliśmy wewnętrzne analizy, z których ewidentnie nam wyszło, że najbardziej dla nas opłacalne jest inwestowanie w zieloną energię - wodną i słoneczną. Jest to najlepszy sposób na pozyskiwanie dodatkowych środków. W ub. r. oddaliśmy nową elektrownie wodną na Świnnie Porębie. Wkrótce uruchamiany nowoczesne turbiny elektryczne na Stopniu Wodnym w Malczycach. Mamy też zdiagnozowane ponad 800 miejsc, gdzie można zmodernizować starsze elektronie wodne lub uruchomić nowe. Szczególną wagę przykładamy do rozwoju fotowoltaiki na obiektach hydrotechnicznych" - podkreślił.

Wody Polskie poinformowały, że elektrownia Świnna Poręba w skali roku planuje wyprodukować ok. 10 MWh energii, przy obecnych warunkach hydrotechnicznych. Elektrownia w Malczycach, łącznie na trzech generatorach ma moc 10 655 kW.

Prezes Wód Polskich wyjaśnił, że obecnie trwają prace nad stworzeniem odpowiedniego biznesplanu, który jeszcze w tym roku ma być gotowy.

"Profesjonalny biznesplan przygotowywany jest przez firmy zewnętrzne. Jego ukończenie to kwestia najbliższych miesięcy. Kiedy będziemy już go mieli, da nam to zielone światło i pozwoli zamknąć rozmowy z instytucjami finansowymi dotyczące współfinansowania inwestycji energetycznych. Zielona energia to jeden z priorytetów rozwoju dla naszego Gospodarstwa." - dodał Daca.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie od 1 stycznia 2018 roku jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Wody Polskie wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa. Firma nalicza i pobiera opłaty za usługi wodne, wydaje decyzje administracyjne (zgody wodnoprawne). Wody Polskie są też regulatorem cen wody; zatwierdzają one taryfy za pobór wody i zrzut ścieków.

