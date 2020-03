Wielton dostarczył Alcopper Trans naczepy dostosowane do transportu AGD



Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - Wielton dostarczył firmie Alcopper Tran 10 zestawów i 5 naczep Curtain Master Mega, wyposażonych w udogodnienia do transportu sprzętu AGD, podała spółka.

Naczepy typu Curtain Master Mega wyprodukowane dla Alcopper Trans, wyposażone zostały dodatkowo w specjalne, autorskie rozwiązania, jak system BDE, który pozwala na wykorzystanie całej przestrzeni ładunkowej jednocześnie ułatwiając załadunek towarów, głównie sprzętów AGD. Dziesięć zestawów przestrzennych wyposażonych także zostało w dodatkowe mocowania na kłonice, a ich zwiększona ilość pozwala na ładowność do 24 ton. Naczepy Curtain Master Mega, zaprojektowane zostały również z dużym naciskiem na szczelność, co w przypadku urządzeń elektrycznych transportowanych przez Alcopper Trans jest szczególnie istotne, podano.

"Dopasowywanie produktów do wymagań naszych klientów jest dla nas priorytetem. Cieszymy się zatem, że przy tym procesie mamy zaufanego partnera w postaci firmy Alcopper, która pomaga nam dostarczyć najlepsze rozwiązania transportowe. Firma współpracowała niejednokrotnie z naszymi konstruktorami z Centrum Badawczo-Rozwojowym. Między innymi towarzyszyła nam w pracach nad systemem BDE od samego początku trwania tego projektu " – powiedział dyrektor regionu centralno-południowego Wielton S.A., Ireneusz Golec, cytowany w komunikacie.

Modele Curtain Master zostały opracowane i przetestowane w Centrum Badawczo-Rozwojowym Wieltonu. To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie, podkreślono.

W rodzinie naczep Curtain Master zastosowano nowoczesną konstrukcję dachu, przedniej ściany oraz panelu tylnego. Wysoką szczelność naczep udało się osiągnąć dzięki wzmocnionym opięciom i technologii spawania hybrydowego, która umożliwia uzyskanie solidnych i precyzyjnych spojeń.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)