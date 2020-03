Alior Bank wprowadził wpłaty zamknięte w kasach Poczty Polskiej



Warszawa, 09.03.2020 (ISBnews) - Alior Bank rozszerzył ofertę obsługi gotówkowej o wpłaty zamknięte w kasach Poczty Polskiej. Klienci biznesowi mogą wpłacać gotówkę w formie zamkniętej nie tylko w kasach oddziałów, wrzutniach nocnych czy liczarniach, ale również w placówkach Poczty Polskiej zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Rozwiązanie skierowane jest do właścicieli firm, których działalność związana jest ze znacznym obrotem gotówkowym i którzy chcą zmniejszyć koszty obsługi gotówki oraz mieć pełną kontrolę nad jej przepływem. Aby skorzystać z usługi, należy podpisać w wybranym oddziale Alior Banku umowę o wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej, podano.

"Usługa jest bardzo wygodna, ponieważ umożliwia przedsiębiorcom deponowanie gotówki bez konieczności jej przeliczania w momencie wpłaty, co znacznie ogranicza czas obsługi. Dotychczas była dostępna w oddziałach oraz w zewnętrznych liczarniach. Nasi klienci mogli również skorzystać z usług podwykonawcy banku w zakresie transportu i zamówić odbiór gotówki bezpośrednio ze swojej firmy. Aby jeszcze bardziej dopasować ofertę do potrzeb firm, rozszerzyliśmy współpracę z naszym partnerem o możliwość dokonywania wpłat zamkniętych w kasach urzędów Poczty Polskiej. To znaczne udogodnienie dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy prowadzą działalność w mniejszych miejscowościach" - powiedziała dyrektor działu bankowości transakcyjnej w Alior Banku Agata Andrych, cytowana w komunikacie.

Wpłaty gotówkowe zamknięte w placówkach Poczty Polskiej mogą być dokonywane w polskiej walucie (PLN). W kasach oddziałów, wrzutniach nocnych i liczarniach można zdeponować również inne waluty - USD, EUR,GBP, SEK, NOK i CHF. Przekazanie środków w ramach wpłat zamkniętych odbywa się w standardowych dostępnych na rynku tzw. bezpiecznych kopertach, wskazano.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)