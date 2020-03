Fotowoltaika - darmowy prąd ze słońca



Odnawialne Źródła Energii wpisują się we wspomniane we wstępie trendy. Pamiętajmy jednak, że w kontekście obecnej sytuacji ekologicznej naszej Ziemi stanowią bardziej konieczność niż jakąkolwiek modę. Stan naszej planety z roku na rok pogarsza się. Na szczęście mamy wpływ na to, by tą niekorzystną sytuację poprawić. Wśród różnych sposobów na darmową, ekologiczną energię, fotowoltaika jest najłatwiejsza do zorganizowania, najtańsza i najbardziej wydajna. Choć ludzie od wieków fantazjowali na temat wykorzystywania potencjału naszej najbliższej gwiazdy, w pełni możliwe stało się to dopiero niedawno. Dopiero od jakiegoś czasu bowiem funkcjonują instalacje fotowoltaiczne, oparte na naprawdę wydajnych ogniwach monokrystalicznych.



Panele takie montuje się na dachach, lub wolnych przestrzeniach działek. Wyłapują one światło ze Słońca, a podpięty pod system inwerter przerabia je na prąd elektryczny. Taki sam, jaki płynie w naszych gniazdkach. W ten sposób nie tylko pozyskujemy darmową energię, ale również zmniejszamy działanie klasycznych, węglowych elektrowni, które mają ogromnie zły wpływ na środowisko naturalne. Wyemitowany przez nie dwutlenek węgla nie ucieka bowiem w kosmos, lecz zostaje z nami. I z roku na rok przybywa go coraz więcej.

Fotowoltaika na nowych osiedlach



Dotąd fotowoltaika jawiła się jako mocny trend w kontekście budowy domów jednorodzinnych, mających funkcjonować jako samowystarczalne. Okazał się być on jednak tak silny, że zaczęto myśleć o nim również przy większych inwestycjach deweloperskich. Zgrało się to perfekcyjnie z innymi tendencjami ekologicznymi, takimi jak stosowanie oświetlenia LEDowego, gromadzenie deszczówki, która służy do podlewania zieleni, odpowiednie izolowanie budynków oraz wykorzystywanie naturalnych materiałów dekoracyjnych, takich jak drewno czy kamień.



Nic więc dziwnego, że odkąd panele słoneczne stały się łatwo dostępne, a na rynku pojawiło się więcej firm, które zajmują się profesjonalnym montażem, zaczęto wykorzystywać instalacje fotowoltaiczne na nowo budowanych osiedlach.

Jakie argumenty przemawiają za takim właśnie postępowaniem?

Znacząco niższe rachunki za prąd, co bez wątpienia wpływa na ogólny kształt kosztów eksploatacji, zarówno poszczególnych lokali, jak i całego osiedla.

Zaopatrzenie w zieloną energię nie tylko poszczególnych mieszkań, ale również części wspólnych takich jak korytarze, klatki schodowe, piwnice, alejki na osiedlu, garaże podziemne.

O wiele niższe koszty ogrzewania i innego wykorzystania energii wyprodukowanej przez instalacje fotowoltaiczne.

Realne wsparcie walki ze smogiem w okresie jesienno-zimowym. Wyobraźmy sobie kilka osiedli, które oparte są na fotowoltaice. Generowanie szkodliwego zjawiska, w całej okolicy, znacznie by się zmniejszyło.

Panele fotowoltaiczne montuje się zarówno na dachach (to jest najczęstsze rozwiązanie), ale również na wyznaczonym przez dewelopera gruncie, gdy takowym dysponuje. Co ciekawe często, już na etapie projektowania osiedla, bierze się pod uwagę element fotowoltaiki jako części spójnego designu, przewidując najlepsze jej położenie. Często wpływa to nawet na orientację samej inwestycji i skierowanie bloków w odpowiednią stronę świata, by panele fotowoltaiczne założone tam w przyszłości, mogły być jak najwydajniej wykorzystane. Choć koszt budowy początkowo zwiększa się, korzyści przyszłych jej mieszkańców oraz administratorów są niekwestionowalne.

O czym warto wiedzieć - instalacja fotowoltaiczna?



Decydując się na instalację fotowoltaiczną, czy to na własne potrzeby, czy to na użytek nowo budowanego osiedla, warto pamiętać o kilku aspektach:



- ekologia - Nie tylko mamy realny wpływ na środowisko naturalne, ale zyskujemy pełne prawo do tego, by edukować innych. Wszak mieszkamy na osiedlu wspieranym energetycznie przez fotowoltaikę.



O tym, w jakiś sposób zgłosić instalację fotowoltaiczną do sieci



- profesjonalny dostawca usług - Na szczęście istnieją firmy, które kompleksowo się zajmują się klientami. Dbają nie tylko o samą instalację, ale także o wsparcie prawne i pełne doradztwo. Do takich firm należy chociażby Stilo Energy.



- dofinansowania i preferencyjne kredyty - Dziś naprawdę można sporo zyskać, decydując się na fotowoltaikę. Obecne przepisy prawne są w Polsce najbardziej korzystne na tle całej Unii Europejskiej.