Źródło: PAP

Europejski Bank Inwestycyjny pożyczy 60 mln euro litewskiej firmie Ignitis Group na projekt farmy wiatrowej na Pomorzu - poinformował we wtorek EBI. Inwestycja, która ma ruszyć wiosną 2021 r., ma docelowo dostarczać energię do ok. 75 tys. gospodarstw domowych.