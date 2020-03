Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Atalu podjęła uchwały, na mocy których powołała Zbigniewa Juroszka do pełnienia funkcji prezesa zarządu, a Mateusza Bromboszcza do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu ds. prawno-administracyjnych na okres wspólnej, trzyletniej kadencji, podała spółka.



"Powołani na nową kadencję członkowie zarządu byli członkami zarządu poprzedniej kadencji" - czytamy w komunikacie.



Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.



(ISBnews)