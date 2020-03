Apator planuje zwiększyć capex do ok. 90 mln zł w 2020 r.



Warszawa, 10.03.2020 (ISBnews) - Apator planuje nakłady inwestycyjne w wysokości ok. 90 mln zł w 2020 r., poinformował prezes Mirosław Klepacki. W 2019 r. nakłady inwestycyjne Apatora wyniosły 61,8 mln zł.

"W 2019 r. zakładaliśmy, że capex będzie na poziomie 96 mln zł, wydaliśmy sześćdziesiąt kilka milionów złotych. Mieliśmy w planie 30 mln na rozbudowę firmy Apator SA w Ostaszewie, ale zatrzymaliśmy tę rozbudowę i nie wydaliśmy tej kwoty" - powiedział Klepacki podczas konferencji prasowej.

Grupa zdecydowała, że w pierwszej kolejności przeprowadzi relokację zakładu Apator Powogaz, a następnie rozbuduje produkcję i rozszerzy ofertę produkcyjną telemetrii w Słupsku.

"W 2020 r. mamy przede wszystkim duże inwestycje po stronie Powogazu, w tym trzydzieści kilka milionów to jest automatyzacja procesów produkcyjnych, w Apator SA mamy również w planie inwestycje na poziomie 20 mln zł, pozostałe w Apator Metrix i innych naszych spółkach. Tak że te 90 mln zł, nawet 90 'z haczykiem' wydamy, po to by w przyszłości te 220 mln zł EBITDA [założone w strategii do 2023 r.] osiągnąć. Dzisiaj mamy firmę skrojoną na przychody do 1 mld zł, żeby prawie o 50% podnieść przychody, musimy zainwestować by podnieść wydajność" - wskazał prezes.

W strategii na lata 2019-2023 Apator zakłada wzrost EBITDA do 220 mln zł w 2023 r. (średnioroczna dynamika wzrostu ok. 13%) i przychody ze sprzedaży w wysokości 1,4 mld zł w 2023 r. (średnioroczna dynamika wzrostu ok. 8%).

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2019 r. spółka miała 878,34 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)