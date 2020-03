Przychody Baltony spadły o 12% r: r do 32,89 mln zł w lutym



Warszawa, 11.03.2020 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody Baltony wyniosły 32,89 mln zł w lutym 2020 r. i były niższe o 12% w skali roku, podała spółka.

Sklepy (Travel Retail) zrealizowały w lutym przychody wysokości 29,95 mln zł (-13% r/r).

W segmencie Gastronomia (F&B) przychody w lutym wzrosły o 1% r/r do 1,59 mln zł.

W segmencie B2B przychody spadły o 9% r/r do 5,34 mln zł w lutym.

Na wyniki sprzedaży grupy kapitałowej emitenta w lutym 2020 roku miały wpływ w szczególności okres niższego, posezonowego ruchu lotniczego, poziom dostępnego zatowarowania oraz efekty zmniejszonego ruchu lotniczego związanego z efektem koronawirusa, podkreślono.

"Emitent wyjaśnia również, iż zgodnie z szacunkowymi danymi za komentowany okres na dzień 29 lutego 2020 roku:

i) wartość zapasów zwiększyła się o ok. 357 tys. zł w porównaniu do stanu na koniec stycznia 2020 roku,

ii) poziom przeterminowanych zobowiązań handlowych wyniósł ok. 9,2 mln zł i uległ zmniejszeniu względem stanu na koniec stycznia o 11,6 mln zł, przy czym powyższa wartość nie uwzględnia wskazanych w raporcie bieżącym nr 67/2019 spornych kwot wynikających z roszczeń Przedsiębiorstwa Państwowego 'Porty Lotnicze';

iii) grupa kapitałowa emitenta terminowo regulowała zobowiązania odsetkowe" - czytamy w komunikacie.

Kluczowymi czynnikami, które w sposób istotny kształtować będą przyszłe wyniki sprzedażowe Grupy, będzie wolniejsze, niż zakładano, tempo zwiększenia przychodów ze sprzedaży generowanych w poprzednich miesiącach w ramach działalności handlowej na lotnisku w Warszawie oraz spodziewany negatywny wpływ efektu koronawirusa na ruch lotniczy związany z destynacjami, w których Baltona prowadzi działalność operacyjną, podkreślono.

Ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży mogą różnić się od danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie bieżącym.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

