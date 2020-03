Zamkniętych zostanie sześć przejść granicznych i "zamknięte będą też wszystkie drogi" prowadzące przez granicę - dodał minister. Nie był jednak w stanie określić, kiedy te dyspozycje zostaną wprowadzone w życie.

Liczba osób zakażonych koronawirusem w Słowenii wynosi obecnie 47 - poinformował Szabeder. We wtorek potwierdzonych przypadków infekcji było 34. Dotychczasowy bilans koronawirusa we Włoszech to 631 zmarłych oraz ponad 10 tysięcy potwierdzonych przypadków zarażenia.

Zazwyczaj otwartych jest 20 przejść na granicy między Słowenią a Włochami. Szczególnie starannie będą kontrolowane osoby niebędące Słoweńcami, a służby graniczne mogą zakazać cudzoziemcom wjazdu do kraju, jeśli nie będą mieli stosownych zaświadczeń zdrowotnych.

Premier Słowenii Marjan Szarec poinformował już we wtorek, że z powodu epidemii koronawirusa nakazał zamknięcie granicy z Włochami, ale decyzja miała dotyczyć wszystkich połączeń z wyjątkiem transportu towarowego.

Podobną decyzję we wtorek podjął rząd Austrii, który wprowadził zakaz wjazdu dla osób przybywających z Włoch, z wyjątkiem austriackich obywateli, powracających do kraju oraz osób posiadających odpowiednie zaświadczenie lekarskie. (PAP)

