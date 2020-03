Grupa Lotos miała 354 mln zł zysku netto, 452,4 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019



Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - Grupa Lotos odnotowała 354 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2019 r. wobec 99,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 452,4 mln zł wobec 768,7 mln zł zysku rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Lotos wykazała w IV kw. 2019 roku zysk operacyjny w wysokości 452,4 mln zł, na który składały się zysk operacyjny segmentu produkcji i handlu 252,8 mln zł, zysk operacyjny segmentu wydobywczego 190,8 mln zł oraz korekty konsolidacyjne w wysokości 8,8 mln zł. Wynik operacyjny powiększony o amortyzację wg szacunkowej wyceny zapasów metodą LIFO (bez uwzględnienia teoretycznych odpisów wg LIFO, z wyłączeniem różnic kursowych z działalności operacyjnej i innych zdarzeń o nietypowym charakterze (tzw. oczyszczony EBITDA LIFO), wyniósł 590,1 mln zł" - czytamy w komentarzu do wyników.

Negatywny wpływ na wynik operacyjny miało obniżenie się cen ropy naftowej oraz gazu ziemnego (wynik segmentu wydobywczego), a także niższa marża w segmencie produkcji i handlu (ok. 90 mln zł za październik i listopad) spowodowana ujęciem przychodów i kosztów związanych z instalacją DCU w nakładach inwestycyjnych (dopiero od grudnia w/w marża wykazywana jest w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów), podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 212,5 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 7 922 mln zł rok wcześniej.

W całym 2019 r. Grupa Lotos odnotowała 1 152,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 587,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 1 969,7 mln zł wobec 2 981,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 29 493,3 mln zł w 2019 r. wobec 30 121,7 mln zł rok wcześniej.

"Pomimo niekorzystnych warunków makroekonomicznych EBITDA wg LIFO wyniosła w ubiegłym roku 2,9 mld zł, co stanowi obniżenie o jedynie o 8% w porównaniu do 2018 roku" - napisał w liście prezes Grupy Lotos Paweł Jan Majewski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 834,3 mln zł wobec 1 333,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)