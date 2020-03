PGNiG Termika zamierza aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych



Warszawa, 12.03.2020 (ISBnews) - PGNiG Termika - spółka zależna Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) - planuje aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych i kontynuować prace na rzecz budowy i modernizacji aktywów, podała grupa.

"PGNiG Termika będzie kontynuować realizację projektów strategicznych oraz aktywnie poszukiwać projektów akwizycyjnych w obszarze elektroenergetyki i ciepłownictwa. Spółka zamierza istotne zwiększyć wolumen sprzedaży energii elektrycznej poprzez realizację inwestycji ukierunkowanych na budowę nowych, efektywnych kosztowo mocy wytwórczych oraz modernizację istniejących źródeł przy zastosowaniu niskoemisyjnych technologii" - czytamy w raporcie rocznym.

W 2020 r. kontynuowanie będą prace związane z realizacją inwestycji, m.in.: bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Żerań, bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Stalowa Wola, budową kotłowni szczytowej w EC Żerań, budową jednostki wielopaliwowej o mocy 75 MWe w EC Siekierki, przygotowaniem budowy bloku gazowo-parowego w EC Siekierki.

"Natomiast planowane nakłady inwestycyjne w obszarze nakładów środowiskowych obejmą w 2020 r. m.in: program dostosowania kotłów fluidalnych do Konkluzji BAT w EC Żerań, dostosowanie C Kawęczyn do konkluzji BAT, program dostosowania Emitora 5 do nowych emisji pyłu w EC Siekierki (zakres programu obejmuje zabudowę filtra workowego na K11 oraz modernizację absorbera 1 i 2), zabudowę instalacji SCR dla K16 w EC Siekierki, modernizację EC Pruszków" - czytamy dalej.

PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa planuje m.in. kontynuowanie projektu zabezpieczenia dostaw ciepła dla miasta Rybnik oraz realizację zadania dotyczącego połączenia systemów ciepłowniczych Elektrociepłowni Zofiówka i Elektrociepłowni Pniówek

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)