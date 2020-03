Zawieszenie spłaty kredytów na okres kilku miesięcy. Prezydent zwrócił się z prośbą do banków

Źródło: PAP

"Zwróciłem się z prośbą do przedstawicieli sektora finansowego o stworzenie warunków do zawieszenia spłacania kredytów na okres co najmniej kilku miesięcy" - poinformował prezydent Andrzej Duda.