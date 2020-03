Indeks Stoxx Europe 600 rośnie o 1,3 proc. W górę idzie sektor surowców - Anglo America zyskuje 10 proc., a Glencore 6 proc.

Zyskują też banki. Commerzbank rośnie o 7,5 proc., a CaixaBank i Banco BPM po 6,5 proc.

Akcje Wirecard rosną o 5,5 proc. po tym, jak niemiecka firma płatnicza podała, że niezależny audyt nie stwierdził manipulacji jej sprawozdaniami finansowymi.

Roche zyskuje 3 proc. - rząd USA wydał zgodę na użycie wysoce zautomatyzowane testów opracowanych przez szwajcarskiego producenta leków.

W czwartek europejskie giełdy zanotowały największe jednodniowe spadki w trakcie sesji w historii. Główne indeksy spadały po 12 proc.

Kontrakty na indeksy w USA są w przedziale od +1,7 proc. do +2,17 proc.

Dolar umacnia się o 0,03 proc. wobec koszyka walut do 97,48 pkt.

Eurodolar idzie w górę o 0,13 proc. do 1,1202.

Kwotowanie USD/JPY umacnia się o 0,5 proc. do 105,9.

Kurs funta zniżkuje o 0,04 proc. wobec dolara do 1,2613.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 9 pb do 0,89 proc. Dochodowość 30-letnich obligacji amerykańskich idzie w górę o 22 pb do 1,66 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi 38 pb. Natomiast spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi, a 10-letnimi wynosi obecnie: 57 pb.

Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 11 pb do: -0,64 proc. Rentowność brytyjskich 10-latek rośnie o 6 pb do 0,32 proc.

Na rynku paliw ropa WTI na NYMEX rośnie o 4 proc. do 32,76 USD za baryłkę, a Brent na ICE idzie w górę o 3,8 proc. do 34,5 USD/b.

Złoto traci 0,4 proc. do 1.583,7 USD za uncję.

NORWESKI BANK CENTRALNY OBNIŻYŁ STOPY PROC. O 50 PB

Bank centralny Norwegii - Norges Bank - obniżył stopy procentowe o 50 pb do 1 proc. - podał bank w piątek w komunikacie pod nadzwyczajnym posiedzeniu.

Główna stopa procentowa wynosi teraz 1,00 proc. To jej najwyższy poziom od prawie 5 lat.

Bank poinformował w komunikacie, że jest gotów do dalszych obniżek stóp procentowych w razie konieczności.

W czwartek Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe. EBC poinformował też o uruchomieniu nowego programu długoterminowych operacji refinansujących (LTRO) i zwiększeniu zakupów aktywów netto o 120 mld euro do końca roku.

Nowojorski Fed podał, że zaoferuje 500 mld USD w ramach trzymiesięcznej operacji repo. Operacja ma zostać powtórzona jutro i będzie kontynuowana co tydzień do 13 kwietnia.

PONAD 4.900 OFIAR KORONAWIRUSA

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zaprezentowanych w piątek rano, na świecie zainfekowanych jest już ponad 133 tys. ludzi w ponad 120 krajach świata, a ponad 4,9 tys. z nich zmarło. WHO ogłosiło w środę światową pandemię.

W Chinach kontynentalnych zanotowano w czwartek 8 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa, w porównaniu z 15 dzień wcześniej - poinformowała w piątek Narodowa Komisja Zdrowia. Łączna liczba potwierdzonych przypadków wzrosła tym samym do 80.813.

W położonej w środkowej części Chin prowincji Hubei, gdzie rozpoczęła się pandemia, zmarło w czwartek 6 kolejnych osób w porównaniu z 8 dzień wcześniej. Wszystkie zgony stwierdzono w stolicy prowincji - Wuhan. Był to kolejny dzień z rzędu z jednocyfrowym wskaźnikiem liczby nowych zgonów w tej prowincji.

Z 827 do 1016 wzrosła we Włoszech w ciągu doby liczba zmarłych zakażonych koronawirusem - to najnowszy bilans, jaki został przedstawiony w czwartek na codziennej konferencji prasowej. W całym kraju choruje obecnie ponad 12 tys. osób.

Spikerka amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi powiedziała w czwartek, że porozumienie dotyczące pakietu środku gospodarczych wobec epidemii koronawirusa. Pelosi przedstawiła podczas spotkania z ministrem skarbu Stevenem Mnuchinem propozycje Demokratów. Dodała, że ma nadzieję, iż w piątek będzie już można powiedzieć, czy porozumienie z administracją Białego Domu zostało osiągnięte.

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio ogłosił w czwartek po południu stan wyjątkowy z powodu koronawirusa przewidując, że liczba zachorowań może wzrosnąć w przyszłym tygodniu do 1000. Ostrzegł m.in. przed możliwością zamykania firm i brakami żywności.

W czwartek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł 2.352 pkt, czyli 9,99 proc. i wyniósł 21.200,62 pkt. S&P 500 stracił 9,49 proc. i wyniósł 2.481,12 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w dół 9,43 proc., do 7.201,80 pkt. To były największe spadki na Wall Street od 1987 r.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.35

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 2582,91 1,48 DAX Niemcy 9252,33 1,00 FTSE 100 W.Brytania 5352,28 2,19 CAC 40 Francja 4098,96 1,35 IBEX 35 Hiszpania 6644,60 3,97 FTSE MIB Włochy 15400,43 3,40

