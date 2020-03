Od 12 do 29 marca klienci, którym zależy na pilnym nadaniu lub dostawie paczki, będą mieli możliwość skorzystania z weekendowej usługi bez żadnych dodatkowych opłat - standardowy koszt usługi to 4,99 zł brutto.

"Planowaliśmy start tej usługi dopiero w długi weekend majowy, jednak ze względu na olbrzymie zapotrzebowanie na usługi paczkomatowe, które zaobserwowaliśmy w ostatnich dniach, przyspieszamy wprowadzenie dostaw weekendowych od czwartku 12 marca. Dodatkowo na czas spodziewanego największego natężenia zachorowań nadanie przesyłki z odbiorem w weekend będzie zwolnione z dodatkowej opłaty, gdyż zdajemy sobie sprawę, że w okresie faktycznej kwarantanny, w który powoli wchodzimy, usługi logistyczne będą jednym z ważniejszych kanałów zaopatrywania konsumentów w najpotrzebniejsze artykuły. Zachęcamy także e-sprzedawców, aby uruchamiali nadania weekendowe w swoich sklepach, bo właśnie tego oczekują klienci - zwłaszcza w okresie takich zagrożeń jak obecnie. Już wcześniej kupujący w e-sklepach coraz częściej sygnalizowali nam zapotrzebowanie na wprowadzenie usługi natychmiastowych dostaw" - powiedział rzecznik prasowy InPost Wojciech Kądziołka, cytowany w komunikacie.

>>> Czytaj też: Koronawirus uderza w polską walutę. 5 zł za dolara, euro i franka?

W ramach "Paczki w weekend" przesyłki zostaną dostarczone do klientów w weekend, jeśli nadanie (czyli przekazanie paczki do Paczkomatu lub POP albo złożenie zlecenia na odbiór przez kuriera) nastąpi w sobotę do godziny 13:00.

Z wewnętrznych badań firmy wynika, że 60% respondentów, którzy korzystają z dostawy kurierem, wyraziła chęć skorzystania z opcji dostawy w weekend do Paczkomatu InPost, podkreślono.

"Naszą nową usługą obejmujemy wszystkie 6 000 maszyn w Polsce, nie tylko te zlokalizowane w największych miastach - dbamy o to, aby każdy nasz klient, niezależnie od tego, gdzie mieszka, miał dostęp do wyjątkowej wygody odbioru i nadania paczki w Paczkomacie. Praca magazynów i sortowni została tak przygotowana, żeby na bieżąco dostarczać paczki na terenie całego kraju" - dodał Kądziołka.

Usługa "Paczka w Weekend" będzie dostępna dla wszystkich klientów biznesowych i detalicznych.

InPost to największy w Polsce operator logistyczny, w którego zainwestowały amerykańskie fundusze inwestycyjne Advent International i KKR. Firma oferuje usługi kurierskie oraz dostawy za pośrednictwem ogólnopolskiej sieci Paczkomatów InPost dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, w tym kompleksowe usługi dedykowane branży e-commerce. W 2018 r. InPost dostarczył ponad 86 mln przesyłek, czyli o 52,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Dostawy za pośrednictwem Paczkomatów wzrosły o 56,3 proc., a przez Kuriera InPost o 45,5 proc.

>>> czytaj też: Im wcześniejsza izolacja, tym mniej zgonów. Bierzmy przykład z Chin, a nie z Europy