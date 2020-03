Dino Polska miało 410,91 mln zł zysku netto, 725,4 mln zł EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Dino Polska odnotowało 410,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 307,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 561,91 mln zł wobec 429 mln zł zysku rok wcześniej.

"W 2019 r. Grupa Dino odnotowała wzrost wyniku EBITDA o 184,4 mln zł, czyli o 34,1% do 725,4 mln zł z 541,1 mln zł w 2018 r. Marża EBITDA za 2019 r. wyniosła 9,5%, podczas gdy w 2018 r. było to 9,3%" - czytamy w raporcie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 646,55 mln zł w 2019 r. wobec 5 838,53 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost przychodów ze sprzedaży był przede wszystkim efektem zwiększenia skali działalności Grupy Dino Polska, głównie poprzez: wzrost liczby sklepów o 24,7% oraz wzrost przychodów ze sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LFL) o 11,6%" - podano także.

"W 2019 r. środki pieniężne z działalności inwestycyjnej Grupy Dino Polska były ujemne i wyniosły - 827,8 mln zł. Ujemne przepływy środków pieniężnych wynikały głównie z wydatków poniesionych na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów niematerialnych związanych z rozwojem sieci sklepów Dino i zaplecza logistycznego" - czytamy dalej.

Nakłady inwestycyjne w 2019 r. obejmowały głównie nakłady na ekspansję sieci sklepów Dino oraz nakłady na logistykę obejmujące nakłady na budowę powierzchni magazynowej w Rzeszotarach oraz w Wolborzu, zakup naczep chłodniczych oraz zakup wyposażenia.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 318,2 mln zł wobec 208,56 mln zł zysku rok wcześniej.



Dino Polska to wiodący gracz w segmencie supermarketów proximity w Polsce, zlokalizowanych głównie w zachodniej części Polski, o średniej powierzchni sali sprzedaży wynoszącej ok. 400 m2. Spółka zadebiutowała na GPW w 2017 r.



(ISBnews)