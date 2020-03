Spółka Mostostalu Warszawa ma umowę z Ciech Soda Polska na 15,89 mln zł netto



Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - AMK Kraków - spółka zależna Mostostalu Warszawa - zawarła umowę z Ciech Soda Polska w sprawie realizacji zadania "Modernizacja Instalacji Odsiarczania Spalin metodą półsuchą NID kotłów CKTI nr 1, 2 i 3 w Elektrociepłowni Janikowo", podał Mostostal Warszawa. Wartość umowy to 15,89 mln zł netto.

"Wartość netto umowy - 15,89 mln zł. Termin realizacji przedmiotu umowy - 30.09.2020 r." - czytamy w komunikacie.

Ciech Soda Polska to spółka z grupy kapitałowej Ciech.

Mostostal Warszawa jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)