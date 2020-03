Baltona zawiesza handel na lotnisku w Tallinnie i Alghero wz. z koronawirusem



Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu działalności w lokalizacjach handlowych na lotnisku w Tallinnie (Estonia) i Alghero we Włoszech w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, podała spółka.

"Spółka nie wyklucza przy tym konieczności podjęcia kolejnych, analogicznych decyzji w odniesieniu do kolejnych lokalizacji, w których prowadzona jest działalność operacyjna" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, także, że działalność operacyjna na lotnisku w Tallinnie odpowiada za ok. 5,8% skonsolidowanych przychodów w 2019 roku oraz ok. 6,4% w okresie styczeń-luty 2020 roku. Z kolei udział sprzedaży na lotnisku a Alghero w 2019 roku odpowiadał za ok. 0,8% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej emitenta, podano także.

"Jednocześnie informacje nt. wpływu powyższej decyzji oraz ewentualnie kolejnych decyzji odnoszących się do prowadzenia działalności operacyjnej w poszczególnych lokalizacjach handlowych i gastronomicznych zarządzanych przez spółki z grupy kapitałowej emitenta na wyniki finansowe spółka będzie prezentowała w szczególności w kolejnych raportach bieżących dotyczących miesięcznej sprzedaży"- podsumowano w materiale.

Grupa kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Od 2012 r. Baltona jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)