Na razie trwa budowa tras podjazdowych i badania geologiczne oraz prace dokumentacyjne.

O planach budowy ośrodka władze Moskwy poinformowały na początku marca. Zapowiedziano rozmieszczenie na 45 hektarach bloków przyjęć, diagnostycznego, reanimacyjnego, operacyjnego i laboratoryjnego. Pacjenci mają być umieszczani w oddzielnych boksach. Władze nie podały, kiedy dokładnie zacznie działać ta placówka. Zapowiedziały jedynie, że wykorzystane zostaną konstrukcje pozwalające na szybką budowę, tak jak było to w chińskim mieście Wuhan, gdzie pojawił się koronawirus.

Boczkariow zapewnił, że projekt uwzględnia doświadczenia budowania podobnych obiektów w Moskwie i "doświadczenia naszych kolegów z Chin".

Głównym szpitalem, gdzie kierowane są obecnie osoby z podejrzeniem koronawirusa jest lecznica w dzielnicy Kommunarka pod Moskwą, obliczona na 600 miejsc szpitalnych. Ten nowy szpital jest jednym z największych w Rosji. Przewieziono do niego wszystkie osoby z podejrzeniem koronawirusa z głównego szpitala zakaźnego w Moskwie. W szpitalu w Kommunarce zmarł w czwartek starszy mężczyzna, którego przywieziono z podejrzeniem koronawirusa, ale władze zaprzeczyły potem, by to Covid-19 był przyczyną zgonu.

Jak poinformowały w piątek władze Moskwy ponad 13 tysięcy mieszkańców tej metropolii oświadczyło, że przestrzega trybu izolacji po powrocie z zagranicy, z krajów gdzie trwa epidemia koronawirusa. Jednak dane te są znacznie niższe niż liczba osób, które rzeczywiście wróciły w ostatnim czasie z państw europejskich - przyznała wicemer Moskwy Anastazja Rakowa.

Ograniczenia wprowadzone z powodu koronawirusa w kilkunastomilionowej metropolii, która jest ogromnym węzłem transportowym, to wciąż głównie zakaz zgromadzeń z udziałem ponad 5 tys. uczestników. Władze zaleciły by nie korzystać z transportu publicznego w godzinach szczytu i opracowały plan w razie potrzeby zawieszenia całej komunikacji miejskiej. Na razie codziennie odbywa się dezynfekcja wagonów metra, autobusów, trolejbusów i tramwajów.

Osobne zalecenia dezynfekcji i higieny władze wydały dla branży gastronomii. Nie widać wykupywania żywności, choć sklepy internetowe odnotowały w pewnym momencie skok zamówień. Działają szkoły, przy czym codziennie odbywa się mierzenie temperatury uczniom i odwołano wycieczki i większe imprezy.

Z aptek w Moskwie znikły już w lutym jednorazowe maseczki ochronne, choć na ulicach rzadko widuje się, by ktoś je nosił. Bardzo trudno jest kupić środki dezynfekcyjne na bazie spirytusu, mimo że władze zalecają ich używanie m.in. wtedy, gdy brak możliwości umycia rąk.

W Rosji nie można samodzielnie wykonać testu na obecność koronawirusa, decyzję o takim teście podejmuje tylko lekarz. Władze zalecają, by kontaktować się ze służbami medycznymi w razie objawów choroby. Należy wtedy wezwać do domu lekarza lub przy bardzo złym samopoczuciu - pogotowie ratunkowe.

Według dziennika "Kommiersant", który powołuje się na wyniki ankiety wśród rosyjskich firm, około jednej trzeciej z nich nie podjęło żadnych działań w celu profilaktyki koronawirusa. Około połowy pracowników otrzymało pocztą elektroniczną zalecenia, jak unikać zakażenia. Większość pracowników jest przy tym przekonana, że obecna pandemia jest "masową histerią".

Z Moskwy Anna Wróbel (PAP)