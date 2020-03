Wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej prymas przypomniał w wydanym komunikacie o dyspensie od obowiązku uczestniczenia w niedzielnych i świątecznych mszach św. do 29 marca br., prosząc, by z tej możliwości skorzystali. Ograniczenie w Polsce zgromadzeń do 50 osób jest jednym ze środków bezpieczeństwa w związku z epidemią koronawirusa.

"W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz stosując się do rozporządzeń organów państwowych z 13 marca (...) proszę księży proboszczów, by w tej wyjątkowej sytuacji dopilnowali, aby podczas każdej mszy świętej i nabożeństw celebrowanych wewnątrz kościoła przebywało maksymalnie 50 osób. Na drzwiach wejściowych do świątyni należy umieścić wyraźną informację na ten temat. Zalecam, aby były to w pierwszej kolejności osoby związane z intencją danej mszy świętej" – polecił prymas.

Metropolita gnieźnieński przypomniał, że skorzystanie z dyspensy od obowiązku uczestniczenia we mszy św. oznacza, że nieobecność w niedzielę w kościele nie jest grzechem.

"Zalecam to szczególnie osobom w podeszłym wieku, chorym, z objawami infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także wszystkim, którzy czują obawy przed zarażeniem. Jednocześnie proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji mszy św. w środkach społecznego przekazu" – podał prymas.

Jednocześnie abp Wojciech Polak poprosił kapłanów i osoby życia konsekrowanego, aby każdego dnia – bez udziału wiernych – odmawiali Różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

"Proszę wiernych, aby w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności z kapłanami i osobami konsekrowanymi" – polecił prymas Polski.

Rozporządzenie ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego zostało w piątek opublikowane w Dzienniku Ustaw. Przewiduje ono, że od soboty do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza się stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Także w piątek przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki zwrócił się do biskupów diecezjalnych o wydanie decyzji, aby podczas każdej mszy św. i nabożeństw wewnątrz kościoła mogło przebywać maksymalnie 50 osób. (PAP)

autor: Rafał Pogrzebny