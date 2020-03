W Indonezji potwierdzono na razie 69 przypadków zakażenia koronawirusem i co najmniej cztery ofiary śmiertelne - podała agencja Reutera.

Liczba pacjentów podejrzanych o Covid-19 wzrosła z 39 do 261 od początku miesiąca.

"To, co należy teraz zrobić, to ograniczyć interakcje między mieszkańcami. W tym celu muszą zostać podjęte odpowiednie środki" - oświadczył gubernator Dżakarty, wzywając mieszkańców do pozostania w domach i niepodróżowania, jeśli nie jest to konieczne.

"Według danych niewiele dzieci zostało zakażonych Covid-19, ale są nosiciele, którzy przenoszą wirusa z jednej osoby dorosłej na drugą" - zaznaczył Baswedan.

Poinformował, że niektórzy lekarze i pielęgniarki, zajmujący się leczeniem pacjentów, zostali zainfekowani.

Gubernator Dżakarty postanowił także zamknąć muzea, parki i ogrody zoologiczne na dwa tygodnie, począwszy od piątku.

Miasto Surakarta (Solo) na wyspie Jawa także ogłosiło zamknięcie szkół.

Koronawirus, który w grudniu ubiegłego roku pojawił się w Chinach i rozprzestrzenił się już na ponad 110 krajów, zabił na świecie ponad 5 tys. osób, zakażonych jest ponad 138 tysięcy ludzi. (PAP)