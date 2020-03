„Wstępny test na obecność koronawirusa wypadł dodatnio w przypadku kolejnych pięciu osób – podało ministerstwo zdrowia. Przypadki te są na razie traktowane jako wstępnie potwierdzone, do uznania ich za oficjalnie zakażone potrzebne są dodatkowe testy. Są to studenci Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego (BDU).

Ministerstwo zdrowia poinformowało, że 240 studentów i wykładowców BDU zostało poddanych obserwacji i testowaniu na Covid-19, ponieważ ojciec jednego ze studentów był zakażony. W budynkach i akademikach uczelni prowadzone są prace dezynfekcyjne.

Media informowały, że zakażony mężczyzna po powrocie do kraju z zagranicy ukrył informację, że wcześniej był w północnych Włoszech. W efekcie, zanim sam zaczął mieć objawy choroby, mógł zakazić ok. 90 osób.

Dotychczas na Białorusi potwierdzono 27 przypadków Covid-19. Spośród nich trzy osoby już wypisano ze szpitali, pozostałe czują się dobrze poza jedną osobą, która jest w stanie średnio ciężkim.

W związku z zamknięciem polskiej granicy dla obcokrajowców o wstrzymaniu kursowania pociągów do Polski poinformowały Białoruskie Koleje Państwowe.

Białoruskie linie lotnicze Belavia zlikwidowały loty na Ukrainę, do Polski, na Cypr, a wcześniej do Włoch. Ograniczono też istotnie liczbę rejsów do szeregu innych krajów.

Do 6 kwietnia na Białorusi zakazane są imprezy masowe z udziałem gości z zagranicy.

