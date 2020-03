Odwołano pociągi relacji Kijów-Warszawa, Przemyśl-Lwów, Lwów-Wrocław, Kijów-Wrocław, a pociąg z Kijowa do Przemyśla kończy bieg we Lwowie. Również we Lwowie zakończy bieg pociąg z Odessy do Przemyśla, który wyruszył w trasę w sobotę - przekazano na stronie internetowej ukraińskiego przewoźnika.

Koleje zapewniają, że na razie krajowe przewozy pasażerskie oraz międzynarodowe przewozy towarowe są realizowane w zwykłym trybie.

Ukrzaliznycia przypomina, że wszystkie realizowane przez nią międzynarodowe przewozy pasażerskie będą zawieszone od 17 marca (dokładnie - od godz. 00.00 w nocy z poniedziałku na wtorek). Ma to związek z decyzją ukraińskich władz, zgodnie z którą przez dwa tygodnie od 17 marca będą zamknięte przejścia graniczne dla "regularnego ruchu pasażerskiego", tj. transportu lotniczego, kolejowego i autobusowego. Środki bezpieczeństwa wprowadzono w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zgodnie z rozporządzeniem polskiego ministra spraw wewnętrznych i administracji w niedzielę o północy w Polsce wprowadzono ograniczenia przy wjeździe cudzoziemców. Wjechać mogą wyłącznie cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP lub pozostają pod stałą opieką obywateli RP, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, dyplomaci i ich rodziny, cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu bądź prawo do pracy w Polsce oraz inne osoby – po zgodzie komendanta głównego Straży Granicznej.

