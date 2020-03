Trump rozmawiał z dyrektorami generalnymi dużych sieci spożywczych, takimi jak Walmart, Costco, Whole Foods i Aldi oraz producentami w branży spożywczej, jak Campbell Soup Company i Kraft Heinz.

„Prezydent podziękował im za pracę, którą już wykonali, by zaspokoić potrzeby społeczeństwa" - powiedział rzecznik Białego Domu, Judd Deere. "Wszyscy dyrektorzy współpracują z rządem federalnym, z państwem oraz lokalnymi przywódcami, by zapewnić stały dostęp do żywności i niezbędnych artykułów” - dodał.

Trump pojawił się w niedzielę w Białym Domu, gdzie zachęcał Amerykanów, by kupowali tylko to, czego potrzebują i nie gromadzili zapasów.

„Nie musicie tyle kupować. Nie przejmujcie się tak, uspokójcie się” - zaapelował. „Radzimy sobie świetnie, to wszystko minie” - uspokajał, dodając, że poinformowano go, że sieci zaopatrzone są lepiej niż w okresie świątecznym.

Trump i wiceprezydent Mike Pence przekazali, że sieci supermarketów zapowiedziały, że pozostaną otwarte jak zwykle, poza niektórymi przypadkami, gdzie godziny pracy zostaną skrócone, by umożliwić dokładne czyszczenie i uzupełnianie zapasów. Pence dodał też, że sieci nadal będą zaopatrywać lokalne banki żywności.

Również Deere wyraził przekonanie, że „łańcuchy dostaw w Stanach Zjednoczonych są silne i nie jest konieczne, by obywatele amerykańscy gromadzili produkty codziennej potrzeby”.

W ostatnich tygodniach sklepy detaliczne, takie jak Amazon, podjęły kroki w celu przeciwdziałania sztucznemu zawyżaniu cen przez sprzedawców, choć wiele sklepów stacjonarnych padło ofiarą gromadzenia dużych ilości towarów w celu ich odsprzedaży - zauważa "Hill".

Według agencji Reutera w Stanach Zjednoczonych potwierdzono ponad 3,6 tys. zakażeń koronawirusem i 60 zgonów, głównie w stanie Waszyngton.

