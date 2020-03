PKN Orlen uruchomił drugą linię do produkcji płynu do dezynfekcji rąk



Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - PKN Orlen uruchomił drugą linię do produkcji płynu do dezynfekcji rąk, poinformował prezes Daniel Obajtek. Ma to pozwolić obniżyć cenę detaliczną tego produktu do 15 zł za litr.

"Uruchomiliśmy drugą linię produkcyjną płynu do dezynfekcji rąk. Pozwoli to na wyprodukowanie płynów o pojemności 1 litra w cenie detalicznej 15 zł. Do końca tego tygodnia będzie on dostępny na wszystkich stacjach @PKN_Orlen w Polsce. W dalszym ciągu dostępne będą także płyny 5 l" - napisał Obajtek na swoim profilu na Twitterze.

Wcześniej PKN Orlen informował, że do końca marca br. produkcja sięgnie prawie 2,5 mln litrów produktu.

Moce produkcyjne należącego do Grupy Orlen zakładu Orlen Oil w Jedliczu wynosiły 750 tys. litrów płynu do dezynfekcji rąk na tydzień, w opakowaniach 5-litrowych.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)