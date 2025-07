Dokładnie 14 lipca 2025 roku pojawił się dokument zatytułowany "Wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie prowadzenia postępowań o przestępstwa popełniane na szkodę osób udzielających świadczeń zdrowotnych". Jest to zbiór zaleceń, które są odpowiedzią na pojawiające się coraz częściej ataki na osoby pracujące w służbie zdrowia.

Reklama

Na oficjalnej stronie Prokuratury Krajowej można przeczytać, że opracowanie wytycznych zostało poprzedzone analizą 432 postępowań przygotowawczych, które prowadzone były od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku w jednostkach prokuratury. Podkreślono także, że - zdaniem Prokuratora Generalnego - aktualne możliwości prawne pozwalają na "szybką i skuteczną reakcję" prokuratorów w przypadkach ataków na medyków.

Nowe wytyczne dotyczące postępowań o przestępstwa wobec medyków

W wytycznych przypomniano przede wszystkim, że osoby wykonujące czynności związane z udzielaniem wszelkich świadczeń na rzecz ochrony zdrowia, korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Zaznaczono też, aby każdym przypadku gdy wystąpi zdarzenie mogące świadczyć o popełnieniu przestępstwa, nakazuje się podjęcia niezwłocznych działań z urzędu, które mają zweryfikować doniesienia i w razie konieczności wszcząć postępowania przygotowawcze.

Wspomniano także o kwestii współpracy między prokuraturą a innymi instytucjami uprawionymi do prowadzenia postępowań. Ma to zapewnić przepływ informacji o wszczęciu postępowań, co w ostateczności ma pozwolić na szybkie i skuteczne stawianie sprawców takich przestępstw przed wymiarem sprawiedliwości.

"Adam Bodnar podkreśla konieczność każdorazowej oceny, czy okoliczności popełnienia czynu uzasadniają przyjęcie, że miał on charakter chuligański, co następnie powinno znaleźć odzwierciedlenie w składanych przez prokuratorów wnioskach o wymiar kary. Sprawcy czynów popełnionych na szkodę osób udzielających świadczeń zdrowotnych powinni być traktowani z należytą surowością w zakresie wymierzanych kar. " - czytamy na oficjalnej stronie Prokuratury Krajowej.

Prokurator Generalny podkreślił też, że konieczne jest podejmowanie działań, których celem jest zabezpieczenie w pełni prawa pokrzywdzonych. W tym przypadku mowa o kierowaniu do sądu wniosków o orzeczenie środków kompensacyjnych na rzecz pokrzywdzonych w postaci obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub nawiązki.

Agresja wobec medyków spotka się z nieuchronną karą

Wytyczne wskazują także działania prewencyjne, które może podjąć prokurator. Tutaj pojawia się rekomendacja, aby składać wnioski o podawanie wyroków skazujących do publicznej wiadomości. Ma być bardzo stanowczy sygnał dla całego społeczeństwa, że państwo czuwa i dba o medyków.

Jednocześnie takie przekazywanie wyroków ma odstraszać potencjalnych sprawców od popełniania przestępstw i dawać do zrozumienia, że atak na medyka spotka się z nieuchronną karą.

Na koniec dokumentu pojawiła się także wzmianka o opracowywaniu corocznych sprawozdań ze ścigania przestępstw popełnionych na szkodę osób świadczących pomoc medyczną. Za stworzenie tych dokumentów odpowie Departament Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej.