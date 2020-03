Źródło: PAP

W Europie jest już ponad 75 tys. potwierdzonych przypadków zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. To niemal tyle, co w Chinach, gdzie od wybuchu epidemii w grudniu 2019 zarejestrowano ok. 81 tys. zainfekowanych osób. Na świecie w poniedziałek rano było ponad 170 tys. zakażeń w 158 krajach - wynika z danych WHO.