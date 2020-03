Plantwear liczy na wyższą sprzedaż w internecie w związku z koronawirusem



Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - Plantwear szacuje, że spadek sprzedaży stacjonarnej zostanie zrekompensowany przez wzrost sprzedaży przez internet, podała spółka. Sprzedaż przez internet odpowiadała za 96-97% przychodów spółki w 2019 r.

"Zarząd Plantwear S.A. informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 musiał wstrzymać od 14.03.2020 r. działalność dwóch punktów handlowych zlokalizowanych w galeriach w Krakowie i Gdańsku, które zostały zamknięte na okres 14 dni. Jednocześnie, z uwagi na charakter prowadzonej działalności (branża e-commerce), emitent wskazuje, że sprzedaż detaliczna ma niewielkie znaczenie dla wyników finansowych spółki. Sprzedaż przez internet odpowiadała w 2019 r. za 96-97% przychodów spółki, natomiast sprzedaż stacjonarna za 3-4%" - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzega, że nie jest w stanie w wiarygodny sposób oszacować skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 na wyniki finansowe w 2020 r., jednak zakłada, że spadek sprzedaży stacjonarnej zostanie zrekompensowany przez wzrost sprzedaży przez internet.

"Na dzień sporządzenia raportu emitent nie obserwuje żadnej wyraźnej negatywnej lub pozytywnej tendencji w zakresie generowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu do wyników za rok 2019" - czytamy także.

Spółka podała także, że produkcja przebiega w sposób niezakłócony.

"Pracownicy wchodzący do zakładu mają mierzoną temperaturę, kilkukrotnie w ciągu dnia przeprowadzana jest dezynfekcja rąk oraz maszyn, ze szczególnym uwzględnieniem tych, na których pracuje więcej niż 1 osoba. Ponadto do zakładu emitenta nie są wpuszczane żadne osoby z zewnątrz, przesyłki kurierskie oczekują w miejscu odizolowanym. Emitent realizuje wysyłkę wszystkich zamówień na bieżąco i nie przewiduje na ten moment żadnych opóźnień" - czytamy także.

Plantwear działa na rynku lifestyle'owych akcesoriów drewnianych, jest producentem wysokiej jakości, unikatowych drewnianych zegarków, biżuterii i akcesoriów. Na początku 2020 r. Plantwear zadebiutował na rynku NewConnect.

