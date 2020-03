ING BSK umożliwił automat. przedłużanie kredytów odnawialnych dla firm o 3 mies.



Warszawa, 16.03.2020 (ISBnews) - ING Bank Śląski wprowadził możliwość automatycznego przedłużania kredytów odnawialnych dla firm o trzy miesiące. Nowa procedura obowiązuje od 13 marca br., podał bank. Dodatkowo, od dzisiaj bank i ING Lease oferują szybką i uproszczoną procedurę rozpatrywania wniosków o zmianę harmonogramu spłat i odroczenia rat kredytowych lub leasingowych.

"Kredyt odnawialny, który nie był w trakcie indywidualnego procesu restrukturyzacji lub windykacji i będzie zapadał w najbliższym czasie, będzie odnowiony według nowej procedury z możliwością kolejnego wydłużenia. Skorzystanie z tej możliwości wymaga jedynie akceptacji przez klienta w bankowości internetowej dokumentu, który automatycznie został wystawiony przez bank" - czytamy w komunikacie.

Dodatkowo bank oraz ING Lease realizują uproszczoną i przyspieszoną procedurę rozpatrywania wniosków o zmianę harmonogramu i odroczenie spłaty ratalnych kredytów firmowych. Wystarczy do tego jedynie wniosek klienta, podano także.

Związek Banków Polskich (ZBP) poinformował dziś, że banki podejmują działania, które służą wprowadzeniu możliwie uproszczonych i odformalizowanych działań pomocowych dla osób oraz przedsiębiorstw będących kredytobiorcami i znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w związku z pandemią koronawirusa COVID - 19. Banki proponują odroczenie (zawieszenie) spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy i automatyczne wydłużenie o ten sam okres łącznego okresu spłaty kredytu pod warunkiem przedłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia spłaty kredytu.

ZBP wskazał także, że banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów. Również banki, które posiadają firmę faktoringową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat należnych od klientów na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.

(ISBnews)