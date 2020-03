„Lotnisko w Budapeszcie nie zostanie zamknięte; nadal będzie przyjmować i ekspediować loty. Jednak od wtorku tylko obywatele węgierscy mogą wkroczyć na terytorium Węgier. Na najbliższych dniach zarówno Węgrzy, jak i cudzoziemcy mogą odlatywać z lotniska” – podał port lotniczy w komunikacie.

Cudzoziemcy, którym odmówiono wjazdu, muszą oczekiwać na lot powrotny w specjalnych strefach wyznaczonych na lotnisku. Lotnisko zapewniło, że zagwarantuje im koce, jedzenie, wodę i na życzenie maskę ochronną.

Węgierskie Koleje Państwowe (MAV) poinformowały we wtorek, że został zawieszony pasażerski ruch kolejowy miedzy Węgrami a Ukrainą i Austrią. Ruch przez przejście z Austrią w Szentgotthard na południowym zachodzie Węgier został zawieszony przez austriacką spółkę OBB. Zamknięto także przejście kolejowe Czop/Zahony na granicy z Ukrainą. MAV poinformował, że zwraca pełną cenę zakupionych biletów.

W Budapeszcie obniżono zaś miesięczną opłatę za korzystanie z systemu rowerów publicznych MOL Bubi z 2000 do 100 ft (26-1,3 zł) – podała spółka komunikacji publicznej Budapesztu BKK.

Węgierskie Stowarzyszenie Handlu wezwało tymczasem, by nie zabierać dzieci do sklepów, a za wszelkie zakupy starać się płacić kartą i jeśli to tylko możliwe, używać stanowisk samoobsługowych.

Liczba osób zakażonych nowym koronawirusem wzrosła we wtorek na Węgrzech do 50. Dwie osoby uznano za wyleczone, a na kwarantannie przebywa 137 osób. Dotąd pobrano 1587 próbek do przetestowania.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)