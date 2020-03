PKN Orlen wyprodukuje 4,5 mln litrów płynu do dezynfekcji w kwietniu



Jedlicze, 17.03.2020 (ISBnews) - PKN Orlen planuje zwiększenie płynu do dezynfekcji rąk z ok. 2,5 mln litrów w marcu do ok. 4,5 mln litrów w kwietniu 2020 roku, zapowiedział prezes Daniel Obajtek.

"W zakładzie Orlen Oil w Jedliczu pracują już dwie linie produkcyjne o wydajności 750 tys. litrów tygodniowo, ale nadal trwają prace inwestycyjne, budujemy nowe zbiorniki, które w ciągu ośmiu dni zwiększą wydajność produkcji do ok. 1,2 mln litrów tygodniowo" - powiedział Obajtek podczas briefingu na terenie zakładu w Jedliczu.

W efekcie łączna produkcja ma wynieść ok. 2,5 mln litrów płynu w marcu i ok. 4,5 mln litrów w kwietniu.

"W ciągu 10 dni przeprojektowaliśmy linię, która do tej pory produkowała płyny do spryskiwaczy. Wyzwaniem było zakontraktowanie niezbędnych komponentów do produkcji, z których część sprowadzana jest z zagranicy. Udało się zabezpieczyć ciągłość produkcji" - dodał Obajtek.

"Nawet kosztem wyników finansowych Orlenu musimy teraz produkować to, na co jest większe zapotrzebowanie społeczne. Rozwój PKN Orlen jest trwale związany z rozwojem całej polskiej gospodarki, dlatego jest to istotne nie tylko ze względów społecznych, ale również biznesowych" - podkreślił prezes.

Jak wyjaśnił, pierwsze 0,5 mln litrów płynu trafiło do Agencji Rezerw Materiałowych (ARM).

"Do tej pory produkowaliśmy płyn do dezynfekcji w opakowaniach 5-litrowych, jutro rozpoczynamy produkcję opakowań 1-litrowych, a w przyszłym tygodniu być może także 0,5-litrowych" - zapowiedział także prezes.

"Pracujemy nad jeszcze jednym zakładem należącym do Grupy Orlen, gdzie być może również uda się rozpocząć produkcję płynu" - podsumował.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 111,2 mld zł w 2019 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)