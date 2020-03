Lotnisko ma dwie drogi startowe - o długości ok. 3,7 km oraz krótszą, niespełna 3-kilometrową.

"Ze względów operacyjnych zamknięta została droga startowa nr 1 (11-29, Ursynów - Ursus). Wszystkie operacje odbywają się na drodze nr 3 (15-33, Piaseczno - Ochota/Wola/Bemowo)" - czytamy na stronie internetowej lotniska.

Wyjaśniono, że krótsza droga startowa została zamknięta, "z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla samolotów, które znajdują się na lotnisku w Warszawie".

"Aktualny stan potrwa do 27 marca 2020 roku i może ulec wydłużeniu" - napisano na Facebooku Lotniska Chopina.

W sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów ws. zakazów w ruchu lotniczym. Zgodnie z nim wprowadzono zakaz lądowania w polskich portach lotniczych samolotów wykonujących rejsy międzynarodowe z pasażerami. Wyjątkiem są samoloty przewożące obywateli polskich powracających na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie Prezesa Rady Ministrów. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; traci moc po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Rząd wspólnie z PLL LOT uruchomił operację "LOT do domu". Organizowane są m.in. specjalne rejsy czarterowe w różne regiony świata, aby umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom.

Na stronie https://LOTdoDomu.com można sprawdzić daty i miejsca, z których w najbliższym czasie polecą do Polski samoloty LOT-u. Czartery odbierają podróżnych z terenu Europy, a także Azji czy Ameryki. Obejmują miejsca dotychczas nieobecne w LOT-owskiej siatce połączeń, np. Maltę czy Reykjavik. Aktualna lista rejsów i link do rezerwacji dostępne są na: https://www.lot.com/pl/pl/lot-do-domu. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta