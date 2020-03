Konsorcjum Rafako dostarczy kocioł do elektrowni w Serbii za 34,4 mln euro



Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - JP Elektroprivreda Srbije podpisał z konsorcjum Rafako (lider), Rafako Engineering Solution d o.o. (RES Belgrad) i VIA Ocel Serbia umowę, której przedmiotem jest zaprojektowanie, dostawa, nadzór nad montażem elementów ciśnieniowych i uruchomienie modernizowanego kotła BB-2000 dla Elektrowni TENT B1 Obrenovac w Serbii, podało Rafako. Wartość umowy to 34,4 mln euro netto.

"Wartość umowy to około 34,4 mln euro netto, z czego udział Rafako SA oraz RES Belgrad (spółka zależna od Rafako) wynosi około 17,35 mln euro netto (udział Rafako wynosi około 14,6 mln euro netto)" - czytamy w komunikacie.

Termin zakończenia modernizacji i uruchomienia kotła ustalono na listopad 2021 r., podano także.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)