Mercator nie wyklucza chwilowego istotnego ograniczenia produkcji w Malezji



Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - W związku z ograniczeniami w ruchu granicznym pomiędzy Malezją a Tajlandią import drogą lądową surowców do produkcji jest w tej chwili niemożliwy, podał Mercator. W związku z tym spółka nie może wykluczyć konieczności chwilowego istotnego ograniczenia produkcji.

"Fabryka należąca do grupy emitenta ma zabezpieczone surowce na produkcję do 23 marca 2020. Emitent podjął niezbędne działania w celu zapewnienia alternatywnych kanałów dostaw surowców, nie można jednak wykluczyć konieczności chwilowego istotnego ograniczenia produkcji. Wg posiadanych informacji, fabryki rękawic w Malezji prowadzą działalność" - czytamy w komunikacie.

Z racji dynamiki zmian spółka nie jest w stanie obecnie w wiarygodny sposób oszacować skutków powyższych zmian na wyniki finansowe i perspektywy rozwoju spółki oraz grupy kapitałowej w dłuższym okresie, podkreślono.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka debiutowała na GPW.

(ISBnews)