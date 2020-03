R22 notuje zwiększone zainteresowanie rozwiązaniami wspierającymi telepracę



Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - Grupa R22 prowadzi normalną działalność operacyjną i nie odczuwa obecnie negatywnego wpływu na poziom sprzedaży pomimo pandemii koronawirusa COVID-19, poinformowała spółka. R22 obserwuje zwiększone zainteresowanie rozwiązaniami wspierającymi telepracę zespołów odpowiedzialnych za obsługę klientów i komunikację z nimi.

Cały zespół R22 pracuje zdalnie, a grupa nie odczuwa negatywnego wpływu na poziom sprzedaży. W ostatnim tygodniu zanotowała nawet zwiększone wykorzystanie rozwiązań komunikacji online, przede wszystkim wysoki ruch SMS-owy. Efektem bieżącej sytuacji może być przyśpieszenie procesów cyfryzacji przedsiębiorstw, podała spółka w komunikacie.

"Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo naszych pracowników i współpracowników, dlatego cały nasz zespół przeszedł w tryb pracy zdalnej. Utrzymujemy pełną sprawność operacyjną, dbając o najwyższą jakość obsługi klientów oraz kontynuując obsługę procesów sprzedażowych, które prowadzone są przez internet" - powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

W ostatnim tygodniu (11-17 marca br.) R22 odnotowało zwiększone wykorzystanie kanałów komunikacji cyfrowej z klientami. W tym okresie liczba SMS-ów wysyłanych przy pomocy rozwiązań grupy była około 3-krotnie wyższa niż średnio od początku roku. Wyraźnie wzrósł również ruch na łączu VoIP, który był o 50% wyższy niż we wcześniejszym okresie, podano także.

"Obecna sytuacja jest częściowo przejściowa i związana z komunikacją kryzysową prowadzoną zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i samorządy. Jednak w długim terminie może korzystnie wpłynąć na proces cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych w wielu branżach. To powinno przełożyć się na zwiększone zapotrzebowanie na rozwiązania technologiczne oferowane przez R22" - dodał Dwernicki.

Spółka podała także, że obserwuje zwiększone zainteresowanie rozwiązaniami wspierającymi telepracę zespołów odpowiedzialnych za obsługę klientów i komunikację z nimi. To m.in. wirtualna centralka, która umożliwia przekierowywanie połączeń na komórki pracowników według określonych scenariuszy.

"Szybko dostosowaliśmy się do działalności w nowym otoczeniu. Jesteśmy jednak świadomi, że niektóre branże są szczególnie narażone na negatywny wypływ epidemii koronawirusa. Wdrażamy dla nich możliwość odroczenia terminu płatności faktur o 2 miesiące. Dzięki szerokiej dywersyfikacji branżowej nie będzie to dla nas istotny koszt, a może pomóc naszym klientom w tym trudnym czasie. Angażujemy się również w zakup środków medycznych dla poznańskich szpitali" - powiedział Dwernicki.

Jednocześnie spółka Profitroom obserwuje spadek rezerwacji wykonywanych za pomocą moduł Booking Engine, niemniej spółka zakłada, że jest to sytuacja przejściowa i prawdopodobny jest scenariusz zwiększonej ilości rezerwacji lokalnych w sezonie letnim, co może wpłynąć pozytywnie na przychody spółki. Grupa R22 posiada niespełna 30% udziałów w Profitroom w związku z tym wyniki tej spółki nie są na ten moment konsolidowane, ani nie mają wpływu na cashflow spółki, podsumowano w materiale.

Grupa R22 to holding spółek technologicznych. Grupa koncentruje się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service), prowadząc działalność w ramach całego łańcucha wartości - od tworzenia własnych rozwiązań, przez ich utrzymanie od strony technologicznej, po kompleksową sprzedaż i obsługę klienta. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2017 r.

