KGHM może zrealizować niższy capex jeśli ceny miedzi i srebra pozostaną niskie



Warszawa, 18.03.2020 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź nie wyklucza przesunięcia części zaplanowanych na 2020 r. nakładów inwestycyjnych w przypadku utrzymywania się niskich cen miedzi i srebra, poinformowała wiceprezes Katarzyna Kreczmańska-Gigol.

"Jeśli chodzi o inwestycje, to realizujemy je na poziomie 2-2,5 mld zł co roku, przy czym część z nich to inwestycje odtworzeniowe, a część rozwojowe. W przypadku utrzymania się przez dłuższy czas niskich cen miedzi i srebra wchodzi w grę wariant przesunięcia realizacji tych inwestycji, które nie wymagają realizacji w szybszym czasie" - powiedziała Kreczmańska-Gigol podczas konferencji prasowej.

"Jesteśmy przygotowani na ograniczenie kwoty capex bez ograniczenia produkcji" - dodał wiceprezes Adam Bugajczuk.

Prezes Marcin Chludziński wskazał, że spółka przygląda się rozwojowi sytuacji na świecie, także w kontekście dywidendy.

"Jesteśmy jako zarząd pozytywnie nastawieni, jednak musimy się przyglądać sytuacji. Najbliższe dwa miesiące zdecydują, w którą stronę zmierza świat, czy musimy się reorientować jeśli chodzi o zamierzenia na 2020 rok" - podsumował.

W budżecie na 2020 r. KGHM podał, że planuje 2 250 mln zł nakładów inwestycyjnych rzeczowych i 133 mln zł pozostałych nakładów w 2020 r.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)