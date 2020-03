Jak podaje agencja Reutera, powołując się na władze medyczne tego kraju, mężczyzna we wtorek przeszedł pozytywnie test na obecność koronawirusa. Jest członkiem 32-osobowego kontyngentu hiszpańskich wojsk specjalnych, który przybył do Dżibuti w sobotę. Ministerstwo zdrowia zapewnia, że żołnierze nie mieli kontaktu z obywatelami Dżibuti i powrócą do Hiszpanii.

To kolejne państwo afrykańskie, w którym wykryto infekcję koronawirusem. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, podanych we wtorek po południu, najwięcej przypadków Covid-19 w Afryce odnotowano w Egipcie - 196, następnie w RPA - 85, Algierii - 60, Maroku - 49, Senegalu - 31, Tunezji - 24 i Burkina Faso - 20. Kilka innych krajów poinformowało o pojedynczych przypadkach.

Na całym świecie zainfekowanych jest już prawie 185 tys. ludzi w 164 krajach świata; ponad 7,8 tys. chorych zmarło.(PAP)