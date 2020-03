Naukowcy kierowani przez Wanga Xinghuana ze szpitala Zhongnan Uniwersytetu Wuhan przeprowadzili badania, biorąc pod uwagę ponad 2 tysiące pacjentów zakażonych koronawirusem w Wuhan i Shenzhen (wyniki porównali z lokalną zdrową populacją). Z badań wynika, że osoby z grupą krwi A mogą być bardziej podatne na zakażenie nowym koronawirusem i ciężej przechodzą chorobę, podczas gdy osoby z grupą krwi 0 są bardziej odporne i mają znacznie niższe ryzyko wystąpienia Covid-19 – choroby zakaźnej wywoływanej przez Sars-CoV-2.

Jak podaje South China Morning Post, według badaczy pacjenci z grupą krwi A wykazywali szybsze tempo postępowania infekcji i mieli tendencję do rozwoju poważniejszych objawów. Naukowcy podkreślają, że badanie jest na wstępnym etapie i potrzeba więcej danych, wezwali jednocześnie rządy i placówki medyczne do rozważenia różnic w grupie krwi przy planowaniu środków zaradczych lub leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem znanym jako Sars-CoV-2. Osobom z grupą krwi A powinno zapewnić się wzmożone środki ochrony, by zmniejszyć ryzyko infekcji.

Spośród 206 pacjentów, którzy zmarli na chorobę Covid-19 w Wuhan, 85 miało grupę krwi A, co stanowiło 63 proc. więcej niż 52 osoby z grupą 0. Wzór ten występował w różnych grupach wiekowych i płciowych. Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców i lekarzy z miast w całych Chinach – w tym z Pekinu, Wuhan, Szanghaju i Shenzhen.

Grupy krwi różnią się w danej populacji. W Stanach Zjednoczonych około 44 proc. populacji to grupa krwi 0, a około 41 proc. – A. W Wuhan, który liczy około 11 milionów mieszkańców, grupa krwi 0 wynosi 32 proc., a grupa krwi A – 34 proc. wśród osób zdrowych. Wśród pacjentów Covid-19 było to odpowiednio: ok. 38 proc. i 25 proc.

Gao Yingdai, badaczka z Laboratorium Hematologii Doświadczalnej w Tiencin stwierdziła, że nowe badanie „może być pomocne dla pracowników medycznych, ale zwykli obywatele nie powinni traktować tych statystyk zbyt poważnie. Jeśli masz grupę krwi A, nie panikuj – to nie oznacza, że na pewno zostaniesz zakażony”. Z kolei osoby z grupą krwi typu 0 nie mogą czuć się bezpiecznie. „Nadal wszyscy powinni myć ręce i postępować zgodnie z wytycznymi władz” – przypomina Gao.

