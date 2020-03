Na środowym zamknięciu WIG20 spadł o 1,96 proc., do 1 401,29 pkt, WIG spadł o 1,53 proc. do 39 313,78 pkt, mWIG40 stracił 0,86 proc. osiągając poziom 2 864,03 pkt, a sWIG80 spadł o 0,09 proc. do 9 800,87 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1 mld 440,8 mln zł, z czego na spółki z WIG 20 przypadło 1 mld 217,7 mln zł.

Biorąc pod uwagę indeksy sektorowe, bankowy stracił 3,05 proc., a indeks grupujący spółki odzieżowe - 6,20 proc. Zyskał natomiast indeks spółek chemicznych (4,59 proc.) oraz energetycznych (2,09 proc.).

W środę tracił także złoty. Około godziny 18. za euro płacono 4,53 zł, za dolara 4,19 zł, za franka 4,30 zł, a funta wyceniano na 4,86 zł.

