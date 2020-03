Według Krajowego Rejestru Długów (KRD) w ostatnich 12 miesiącach, tj. od marca 2019 r. do teraz, zaległości klientów wobec firm leasingowych wzrosły z 342,4 mln zł do ponad 458 mln zł.

Z kolei średnie zaległości zwiększyły się z 53,9 tys. zł do 57 tys. zł. Rok temu rekordzista miał do oddania firmie leasingowej 10,6 mln zł, teraz maksymalne zadłużenie w bazie danych KRD wynosi niemal 12 mln zł.

Najliczniejszą grupę dłużników firm leasingowych stanowią, według KRD, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (4 tys. 864 podmiotów). Natomiast 3 tys. 66 to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, a 99 - cywilne.

Najwięcej, bo 102,3 mln zł, branży leasingowej są winne firmy transportowe, które dysponują zarówno TIR-ami, jak i samochodami dostawczymi czy autokarami. Kolejny największy dłużnik to handel mający do oddania 76,8 mln zł. W tym przypadku, jak wskazują eksperci KRD, źródłem problemów jest rozbudowana flota samochodowa. Mniejszym dłużnikiem jest przemysł przetwórczy z kwotą blisko 41 mln zł, a także budownictwo z 26,4 mln zł zobowiązań. Zadłużenie branży transportowej wobec leasingu wzrosło od marca 2019 r. do marca tego roku o 55 proc., handlu o 53 proc., budownictwa o 43 proc., a przemysłu o jedną czwartą.

"Jeśli ograniczenia w funkcjonowaniu niektórych gałęzi gospodarki będą trwały dłużej, to należy się spodziewać, że część firm będzie miała kłopoty z regulowaniem swoich zobowiązań, w tym także wobec leasingodawców" – ocenił, cytowany w komunikacie KRD, Jakub Kostecki, prezes firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso, która jest partnerem KRD. Zwrócił uwagę, że z problemami zmagają się już np. firmy transportowe, zwłaszcza działające w transporcie międzynarodowym.

Zdaniem ekspertów KRD koronawirus może być szansą na zwiększenie produkcji i sprzedaży w innych branżach, które, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, będą kupowały maszyny i urządzenia i sięgną po leasing, by sfinansować ich zakup.

Z kolei z badania, jakie w pierwszym tygodniu marca 2020 r. przeprowadziła wśród małych i średnich przedsiębiorstw Rzetelna Firma działająca pod patronatem Krajowego Rejestru Długów, wynika że prawie 39 proc. przedsiębiorców już odczuwa negatywne skutki rosnącej liczby zachorowań na koronawirusa w Polsce i na świecie, a 37,5 proc. z nich przyznało, że musi z tego powodu podnieść koszty prowadzenia działalności.

Jak powiedział PAP prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, w co trzeciej firmie widoczny jest spadek sprzedaży i produkcji. "W obliczu tych niepokojących prognoz bardzo istotne jest nie tylko sprawdzanie każdego potencjalnego klienta przed zawarciem umowy, ale też bieżące monitorowanie sytuacji finansowej aktualnych kontrahentów" - podkreślił. (PAP)

autor: Magdalena Jarco