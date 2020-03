Trakcja: Odpisy obniżą o 138,18 mln zł skonsolidowany wynik netto za 2019 r.



Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Trakcja PRKiI podjęła decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartości inwestycji w jednostkach zależnych w jednostkowym bilansie spółki w wysokości 114 187 tys. zł oraz odpisu aktualizującego wartości firmy w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja w wysokości 138 182 tys. zł, podała spółka.

"Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. informuje, że [...] w wyniku przeprowadzenia testów:

1. na utratę wartości inwestycji w jednostce zależnej AB Kauno Tiltai,

2. na utratę wartości inwestycji w jednostce zależnej BTW Sp. z o.o.,

3. na utratę wartości firmy (tzw. goodwill) przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, w którego skład wchodzą spółki zależne z grupy AB Kauno Tiltai,

4. na utratę wartości firmy (tzw. goodwill) przypisanej do ośrodka wypracowującego środki pieniężne, składającego się ze spółek zależnych PEUiM Sp. z o.o., Dalba Sp. z o.o. i PDM S.A.

podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego wartości inwestycji w jednostkach zależnych w jednostkowym bilansie spółki w wysokości 114 187 tys. zł (AB Kauno Tiltai: 112 857 tys. zł, BTW Sp. z o.o.: 1 330 tys. zł) oraz odpisu aktualizującego wartości firmy w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja w wysokości 138 182 tys. zł (spółki zależne z grupy AB Kauno Tiltai: 128 815 tys. zł oraz odpis wartości firmy przypisanej do spółek: PEUiM Sp. z o.o., Dalba Sp. z o.o. i PDM S.A. w kwocie 9 367 tys. zł)" - czytamy w komunikacie.

Wartość inwestycji w jednostkach zależnych, przed ww. odpisem, zaprezentowana w jednostkowym bilansie spółki na dzień 30 września 2019 roku wynosiła 425 495 tys. zł natomiast wartość firmy prezentowana w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 30 września 2019 roku wynosiła 311 649 tys. zł, podano również.

"Powyższe zdarzenia, tj. utworzenie odpisów:

- aktualizujących wartość inwestycji wpłynie na obniżenie jednostkowego wyniku finansowego za rok 2019 oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w jednostkowym bilansie spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę 114 187 tys. zł.

- aktualizujących wartość firmy wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego za rok 2019 oraz obniżenie wartości aktywów trwałych prezentowanych w skonsolidowanym bilansie Grupy Trakcja na dzień 31 grudnia 2019 roku o kwotę 138 182 tys. zł" - czytamy dalej.

Utworzenie odpisów aktualizujących ma charakter niepieniężny i nie wpływa na bieżącą sytuację płynnościową spółki i grupy kapitałowej.

Wyżej zaprezentowane dane mają charakter szacunkowy i ich ostateczna wartość uzależniona jest od zakończenia audytu rocznego i zostanie zaprezentowana wraz z wynikami finansowymi Trakcja PRKiI i jej Grupy odpowiednio w jednostkowym sprawozdaniu finansowym spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej za rok 2019, podsumowano.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)