Artifex Mundi miało wstępnie 13,7 mln zł straty netto w 2019 roku



Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Artifex Mundi miało 13,7 mln zł straty netto w 2019 r, wobec 10,5 mln zł straty rok wcześniej wobec 10,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. Wynik obciążony został zdarzeniami jednorazowymi w postaci odpisów wartości aktywowanych kosztów gier, których dalszy rozwój został zaniechany.

"W 2019 r. Grupa Artifex Mundi rozpoznała 16,7 mln zł przychodów (spadek o 17%), wypracowując 8,4 mln zł zysku brutto na sprzedaży (wzrost o 5%). Wpływ na spadek przychodów ze sprzedaży miała wysoka baza z 2018 r., zbudowana dzięki jednorazowym przychodom sprzedaży praw do dwóch gier z segmentu free-to-play ('Nightmares from the Deep: A Hidden Object Adventure' i 'Kate Malone: Hidden Object Detective') oraz niższe przychody segmentu HOPA, związane z optymalizacją harmonogramu wydawniczego, skompensowane częściowo przychodami ze sprzedaży gier premium oraz wyższymi przychodami z gier free-to-play" - czytamy w komunikacie.

Strata z działalności operacyjnej w wysokości 14,36 mln zł (wobec 12,9 mln zł straty rok wcześniej) jest obciążona wynikiem zdarzeń jednorazowych w postaci odpisów wartości aktywowanych kosztów gier, których dalszy rozwój został zaniechany (projekt "Rogal", "Hot Shot Burn!") lub których dotychczasowe wyniki komercjalizacji są niższe od założeń ("Tiny Dragons"), jak również odpisy nakładów na niekontynuowane prototypy gier lub projekty rozwojowe (poprzednia metagra "Bladebound"), podano również.

Zarząd zastrzegł, że przedstawione wyniki mają charakter szacunkowy i mogą odbiegać od finalnych wyników finansowych grupy, które po zakończeniu trwającego badania wykonywanego przez firmę audytorską zostaną 31 marca 2020 r. przedstawione w raporcie rocznym.

Zakończone zostały testy na utratę wartości realizowanych projektów gier komputerowych: "Bladebound", "Tiny Dragons" oraz "Hot Shot Burn!", prowadzone w ramach procesu sprawozdawczości finansowej. Bazując na wynikach przeprowadzonych testów zarząd spółki podjął decyzję o aktualizacji wartości bilansowej ww. projektów i dokonaniu odpisów aktualizujących w łącznej wysokości 11,8 mln zł, na które składają się: odpis w wysokości 3,6 mln zł wartości projektu "Bladebound" (41% wartości aktywowanych kosztów projektu), odpis w wysokości 4,8 mln zł wartości projektu "Tiny Dragons" (100% wartości aktywowanych kosztów projektu) oraz odpis w wysokości 3,4 mln zł wartości projektu "Hot Shot Burn" (92% wartości aktywowanych kosztów projektu), podano również.

W ramach projektu "Bladebound" dokonano odpisu 100% wartości nakładów na rozwój dotychczasowej metagry projektu, która w następstwie aktualizacji gry rozpoczętej 24 lutego 2020 r. nie będzie dalej wykorzystywana. Odpis 100% wartości aktywowanych kosztów "Tiny Dragons" został dokonany w związku z nieosiągnięciem, w ramach dotychczasowych prac rozwojowych, zakładanych przez zarząd spółki wewnętrznie minimalnych wskaźników (KPI) projektu. Odpis 92% wartości aktywowanych kosztów Hot Shot Burn! został dokonany w oparciu o dotychczasowe wyniki sprzedaży gry i decyzję o zaprzestaniu dalszych prac rozwojowych, wyjaśniono.

"Decyzja o dokonaniu odpisu wartości aktywowanych kosztów 'Tiny Dragons' została podjęta przez spółkę samodzielnie oraz nie oznacza automatycznego zaprzestania komercjalizacji tego tytułu w ramach umowy zawartej z European Games Group [...]. Pomimo zanotowania w pierwotnym okresie pozytywnego odbioru rynkowego wspomnianej gry, aktualne wskaźniki (KPI) projektu uniemożliwiają prowadzenie stałych kampanii akwizycji graczy. Zarząd spółki zamierza podjąć z wydawcą rozmowy mające na celu dokonanie wspólnej oceny szans poprawy głównych wskaźników ekonomicznych gry (KPI) oraz zasadności ekonomicznej i ew. formy kontynuowania projektu 'Tiny Dragons'" - podsumowano.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 20,12 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)