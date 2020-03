KUKE rozszerza do 100% zakres ochrony ubezpieczeniowej w eksporcie inwestycyjnym



Warszawa, 20.03.2020 (ISBnews) - W odpowiedzi na znaczne pogorszenie się sytuacji w handlu międzynarodowym i rosnące w wielu krajach ryzyko recesji w konsekwencji globalnej pandemii koronawirusa, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) rozszerza do 100% zakres ochrony ubezpieczeniowej dla projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym, podało KUKE.

"Co najmniej do końca bieżącego roku KUKE zdejmie z barków polskich eksporterów i banków finansujących albo refinansujących ich transakcje całe ryzyko handlowe i polityczne, oferując zakres pokrycia ubezpieczeniowego do 100% dla obu tych ryzyk. Dotyczy to wszystkich nowych transakcji z okresem spłaty kredytu dwóch i więcej lat. Rozwiązanie to dostępne jest w KUKE już dzisiaj" - czytamy w komunikacie.

Głównym celem rozszerzenia ochrony jest wsparcie banków w dalszym finansowaniu projektów eksportowych polskich przedsiębiorstw. KUKE przejmie całość ryzyka transakcyjnego, dzięki czemu banki nie będą musiały tworzyć rezerw na pokrycie ewentualnych strat wynikających z braku płatności przez zagranicznego odbiorcy. Dotychczasową praktyką było zabezpieczenie przez KUKE do 90-95% wartości projektu eksportowego. Kontrakty te często mają wartość wielu milionów euro, co wymusza tworzenie znacznych rezerw, a w przypadku konieczności zapłacenia udziału własnego w szkodzie powoduje powstanie odczuwalnych strat dla eksportera bądź banku, podkreślono.

Projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym w portfelu KUKE to głównie usługi budowlane wykonywane "pod klucz", dostawy maszyn lub linii technologicznych, środków transportu oraz szeroko rozumiany przemysł stoczniowy. Pozyskanie zamówień w tych branżach jest ściśle powiązane z uzyskaniem bankowego finansowania, które w okresie narastającej niepewności w globalnej gospodarce będzie ulegało znacznemu ograniczeniu, podsumowano.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Jako jedyna firma w Polsce prowadzi także ubezpieczenia długoterminowych projektów eksportowych o charakterze inwestycyjnym oraz produkty z gwarancjami Skarbu Państwa. Należy do Grupy PFR.

(ISBnews)