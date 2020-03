Fitch potwierdził rating BBB Enei, perspektywa stabilna



Warszawa, 19.03.2020 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził długoterminowy rating w walucie obcej i lokalnej (IDR) Enei na poziomie BBB z perspektywą stabilną, podała agencja.

"Potwierdzenie odzwierciedla profil działalności Enei jako zintegrowanego przedsiębiorstwa energetycznego z dużymi segmentami wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej oraz umiarkowaną dźwignią finansową. Ratingi te są poparte wysokim udziałem odpowiednio regulowanych i quasi-regulowanych przychodów z dystrybucji i płatności za moce wytwórcze. Główne czynniki ryzyka to niemal pełne uzależnienie od węgla przy wytwarzaniu energii elektrycznej, jak również narażenie na wyższe ryzyko segmentów górnictwa i dostarczania" - czytamy w komunikacie.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)